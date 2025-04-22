Gönyeli’deki hırsızlık olayları ile ilgili 4 kişi mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli-Yenikent'te evlerden ve araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan S.D. (E-24), C.Y. (E-20) G.K. (K-20) ve Z.D. (E-25) “Geceleyin Ev Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz ve Hırsızlık' suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17-18.04.2025 tarihleri 19.00-08.30 saatleri arasında Yenikent'te park halinde bırakılan UJ 703 plakalı Mazda Demio marka araç içinden bin Euro, 5 bin TL ve çeşitli markalarda makyaj malzemelerinin sirkat edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların 21.04.2025 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Gönyeli 'de sakin R.Y.’ye ait ikametgahın penceresinin plastik panjur kolunu kasten ve kanunsuz olarak kırıp tahmini bin TL hasara uğrattıktan sonra bir cürüm işleme kastı ile ikametgaha giriş yaptıklarını, ev sahibinin fark etmesi üzerine aynı yerden çıkarak olay yerinden ayrıldıklarını belirtti.

Polis, 20-21.04.2025 tarihleri 15.00-08.00 saatleri arasında Gönyeli Yenikent’te sakin B.Ş.’ye ait PF 559 plakalı Honda Fit marka araç içerisinden bir adet Armani marka güneş gözlüğünü ve bir adet Sony marka fotoğraf makinesini sirkat ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların 20-21.04.2025 tarihleri 22.30-06.30 saatleri arasında Gönyeli’de sakin A.M.’nin ikametgahının açık vaziyetteki penceresinden mutfak kısmına giriş yaptıktan sonra, kaplumbağa şekilli kumbara ve içerisinden henüz tespit edilemeyen miktarda demir ve kağıt paralar ve yine naylon poşet içerisinde muhafaza edilen 300 TL ve 200 TL nakit paraları sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların A.M.’nin evinin önündeki park halindeki ZB 738 plakalı Mazda marka araç içerisinden ise muhafaza edilen 3 bin 500 TL değerindeki ELLE marka siyah renk güneş gözlüğünü ve kırmızı renk gözlük kılıfını çaldıklarını belirtti.

Polis, yine 20-21.04.2025 tarihleri 20.00-18.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin H.S.’ye ait ikametgahının balkonu içerisinde muhafaza ettiği 1 adet 800 TL değerindeki yeşil renk 10 kilogramlık boş jet gaz tüpün sirkat edildiğini kaydetti.

Polis, aynı tarihler arasında 21:00-08.30 saatleri arasında Gönyeli’de F.D.A.’ya ait ikametgahının penceresinden eve giriş yaptıktan sonra 2 bin TL nakit parayı sirkat ederek aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis, meydana gelen olaylarla ilgili uzun süren bir tahkikat sonucunda zanlıların Gönyeli'de görevli bir polis ekibi tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlılar C.Y. ve G.K.’nin gönüllü ifade verdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların herhangi bir suç ortağı olup olmadığının araştırılması gerektiğini kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri de olduğunu belirtti.

Polis, zanlıların bölgede meydana gelen faili meçhul ev olaylarla bağlantısı olup olmadığının araştırılması yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Zanlı Z.D.’nin avukatı talebe itiraz etmezken, müvekkilinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, Z.D.’nin ise doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.