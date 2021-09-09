Gönyeli’de yeni bir cadde dönüşümü: Demir Sokak için ilk adım atıldı

Gönyeli ‘Yüksek Yaşam Standartlı Kent’ vizyonunu ileriye taşırken, yeni bir cadde dönüşüm projesi için de atım atıldı. Demir Sokak I. Etabı için çalışmalar başladı.



Gönyeli Belediyesi ile ihaleyi kazanan Gölek Construction arasında imzalanan sözleşme ile Demir Sokak 1. Etap İhalesi’nde ilk adımlar atıldı.

Her yeni projede aynı heyecanı yaşadıklarını belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Güçlü bir belediye yapısı ve bütçe disiplini içerisinde, geleceğe güvenle bakıyoruz. En önemli gururumuz planlı gelişim ve büyümeye yönelik projelerimizi pandeminin zor koşullarında dahi yaşama geçirmektir” dedi.



Demir Sokak Çevre Düzenleme Projesi’nin diğer cadde dönüşümleri gibi kapsamlı ve detaylı bir proje olduğunu belirten Ahmet Y. Benli, yağmur suyu drenajına yönelik gerekli hatların tamamlanması ile birlikte, enerji nakil hatlarının da yer altına alınacağını, bunun devamında caddeye modern aydınlatma sisteminin kurulacağını söyledi.

Benli proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında kaldırım çalışmaları ortopedik ve görme engellilere uyumlu olacak. Peyzaj ve sulama sistemleri, trafik veya şehirle ilgili bilgilendirme ayrıca yönlendirme tabelalarının tümü projenin içerisinde yer alıyor. Tam bir dönüşümden bahsediyoruz. Kentimiz dönüşürken bu caddemiz de tüm detaylarıyla dönüşmüş olacak. Bu projenin 60 iş gününde tamamlanması hedefleniyor. İhalenin Gönyeli’nin kendi içerisinde oluşturduğu bir şirket olan Gölek Construction tarafından alınmış olması beni ayrıca mutlu etti. Gönyeli kamuya ait fiziki alanlarda Kıbrıs adasında yıldız olma hedefindedir. Bu hedefe doğru ilerleyeceğiz.”