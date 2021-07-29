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Gönyeli’de yangın…

Gönyeli’de yangın…

Gönyeli’de Ömer Dereli’ye ait  ikametgahta bulunan su motorunun arızalanarak ısınması sonucu çıkan yangında, 3 su motoru, 3 hidrofor, 3 seviye şalteri ve 5 metre uzunluğundaki elektrik kablosu yandı.

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Gönyeli’de Ömer Dereli’ye ait  ikametgahta bulunan su motorunun arızalanarak ısınması sonucu çıkan yangında, 3 su motoru, 3 hidrofor, 3 seviye şalteri ve 5 metre uzunluğundaki elektrik kablosu yandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 12.00’sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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