Gönyeli’de yangın…
Gönyeli’de Ömer Dereli’ye ait ikametgahta bulunan su motorunun arızalanarak ısınması sonucu çıkan yangında, 3 su motoru, 3 hidrofor, 3 seviye şalteri ve 5 metre uzunluğundaki elektrik kablosu yandı.
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Gönyeli’de Ömer Dereli’ye ait ikametgahta bulunan su motorunun arızalanarak ısınması sonucu çıkan yangında, 3 su motoru, 3 hidrofor, 3 seviye şalteri ve 5 metre uzunluğundaki elektrik kablosu yandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 12.00’sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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