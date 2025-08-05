Gönyeli'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin dün Gönyeli’de gerçekleştirdikleri operasyonda tasarrufunda uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.
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Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de dün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından S.C.E.’ye (E-27) ait evde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hint keneviri bulundu, ele geçirilen uyuşturucu madde emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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