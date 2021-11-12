Gönyeli’de ‘Genç Park’ açılıyor

Gönyeli Belediyesi insan odaklı sosyal projelerine bir yenisini ekliyor, 47’nci parkını gençlere özel olarak açıyor.

Gönyeli Halkalı Sokak’ta bulunan ve gençlerin isteklerine göre hazırlanan “Gönyeli Genç Park” 13 Kasım Cumartesi günü yer alacak etkinliklerle açılıyor.

Gençlerin güzel, keyifli vakit geçirebileceği fitness, kaykay, paten ve bmx sporunu yapabileceği bir şekilde tasarlanan Gençlik Park genelde tüm Gönyeli halkına özelde ise gençlere yönelik tasarlandı.

13 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek açılış etkinliğinde gençler DJ Behiç ile eğlenecek. Ayrıca ülkenin tanınmış BMX sporcularından Bora Altıntaş ile Fibera BMX gösterisi, Elit Brass Band Gösterisi, Akan Zeki de Paten Show gerçekleştirilecek.



Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada tüm halk cumartesi gerçekleştirilecek olan açılışa davet edildi.