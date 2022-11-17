Gönyeli’de bir evin banyosunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Gönyeli’de bu sabahın ilk saatlerinde bir evin banyosunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Bülteninden verilen bilgiye göre, saat 00.15 sıralarında, Gönyeli’de Cebeci Sokak üzerindeki evin üst kattaki banyosunda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Banyo odasının asma tavanı, penceresi ve kapısıyla, yatak odasının parkeleri yanarken, evin üst katındaki odaları da dumandan islendi.