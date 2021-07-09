Gönyeli'de bazı yollar trafiğe kapanacak
Gönyeli Belediyesi, İktisatbank - Çağaloğlu çemberi arasındaki yolun bakım-onarım çalışması nedeniyle pazar günü trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
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Gönyeli Belediyesi, İktisatbank - Çağaloğlu çemberi arasındaki yolun bakım-onarım çalışması nedeniyle pazar günü trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, asfalt bakım onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin işaret ve işaretçilerine uyması istendi.
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