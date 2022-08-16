Gönyeli'de aracın çarptığı yaya yaralandı
Gönyeli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki Hamza Hamza yaralandı.
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Gönyeli'de dün akşam saatlerinde Gönyeli Bulvarı üzerinde yönetimindeki HZ 832 plakalı araç ile doğu istikametine seyreden 27 yaşındaki Mehmet Tosun, Rahat Sokak yol kavşağı geldiğinde dikkatsizce sağa dönmesi sonucu, yaya geçidinden geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hamza Hamza'ya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi altına alındı. Polis Basın Subaylığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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