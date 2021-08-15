Gönyeli'de 8 dönümlük arazi yandı

Gönyeli’de Aşıklar Tepesi civarında bu sabah çıkan yangında 8 dönümlük arazi yandı.

Polis açıklamasına göre saat 06.30’da başlayan yangında yaklaşık sekiz dönümlük alan ve dere yatağı içerisindeki okaliptüs ve akasya ağaçları, sazlıklar ve kuru otlar ile bölgede bulunan bir şahsa ait kalıp tahtaları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.