Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde antijen testi yapılabilecek

Gönyeli Belediyesi, pazartesi ve Cuma günleri 9.00-12.00 saatleri arasında Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde antijen testi yaptırılabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamada, “Bayramda ailelerinizi güvende ziyaret ediniz, alışverişinizi güvende yapınız, hep tedbirli olunuz! Lütfen sağlığımız için aşımızı ve düzenli testlerimizi ihmal etmeyelim; maske – mesafe ve hijyen kuralına uyalım” çağrısı yapıldı.