Gönyeli Belediyesi borç ödemelerinin vadesini uzattı

Gönyeli Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olduğu süreye denk gelen Aralık 2020 dönemi faturaları ile tahsil edilen içme suyu ücreti, kanalizasyon kullanım ücreti, temizlik resmi, sağlık resmi ve diğer borçların son ödeme süresinin 15 Mart tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Belediye Meclisi, 2 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Bakanlar Kurulu kararı sonucu belediyelerin kapalı olduğu 27 Ocak 2021-22 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin tarihlerini uzattı.

İş yeri bulundurma harcına yönelik karar

Bakanlar Kurulu kararına paralel olarak iş yeri bulundurma harcı, iş yerlerinin resmi çalışma süresinden itibaren ödeme süresinin 1 ay sonrasına uzatılması ve açık olan iş yerlerinin 15 Mart tarihine uzatılması kararlaştırıldı.

Belediye dükkânlarına kapalı olunan dönem için kira muafiyeti

Belediye Meclisi ayrıca Gönyeli Belediyesi’ne ait kiraya verilen belediye dükkânlarının Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olduğu sürede Şubat 2021 dönemi kira ödemelerinden muaf tutulmasına karar verdiği kaydedildi.

