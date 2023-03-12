Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden Deprem Bilinci Paneli

Gönyeli Alayköy Belediyesi deprem ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla Deprem Bilinci Paneli düzenliyor.

14 Mart Salı günü Alayköy Sosyal Aktiviteler Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek panel saat 18.00’da yapılacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şerife Gündüz’ün yapacağı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın da destek vereceği panele Dr. Hilmi Dindar ‘’Gönyeli ve Alayköy Bölgesinde Deprem Tehlike Analizi ve Yerine Özgün Jeofizik Uygulamalar’’, Dr. Mehmet Necdet ‘’Kıbrıs'ın Jeolojisine Genel Bir Bakış’’ ve Salahi Burakgazioğlu ‘’Deprem Öncesi , Sırası ve Sonrası’’ başlıklı konular ile katılacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada deprem bilinçlendirme paneline tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.

PANEL PROGRAMI

18:00 AÇILIŞ KONUŞMASI

Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu

18:15- 18:35

Dr. Mehmet Necdet ‘’Kıbrıs'ın jeolojisine genel bir bakiş’’

18:35-18:55

Dr. Hilmi Dindar ‘’Gönyeli ve Alayköy Bölgesinde Deprem Tehlike Analizi ve Yerine özgün Jeofizik Uygulamalar’’

18:55-19:15

Salahi Burakgazioğlu ‘’Deprem öncesi , sırası ve sonrası’’

19:15-19:35

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