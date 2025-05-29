Gönyeli - Alayköy Belediyesi Çocuk Şenliği başladı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Çocuk Şenliği, bu yıl da coşkulu etkinliklerle başladı. Şenliğin ilk gününde, Yılmazköy’de çocuklara özel kalıcı parkın açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yaptığı açıklamada, “Yılmazköylü çocuklarımıza gönüllerince oynayabilecekleri yepyeni bir park hediye ediyoruz. Bu güzel alan, çocuklarımızın neşesiyle şenlendi, ailelerimizin katılımıyla anlam kazandı,” dedi.

Yeni park alanını belediyeye hibe eden Hacıali Ailesi’ne teşekkür eden Amcaoğlu, parkın yapımında emeği geçen tüm belediye çalışanlarına da şükranlarını sundu. Açılış törenine çok sayıda aile katılırken, çocukların mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, 28 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Gönyeli, Yenikent, Yılmazköy ve Alayköy’de gerçekleştirilecek.

Her yaş grubundan çocuğa hitap eden etkinliklerin yer aldığı şenlik programında; park açılışları, kortej yürüyüşü, geleneksel çocuk oyunları, bisiklet parkuru, çeşitli atölyeler, dans ve spor gösterileri ile konserler yer alacak.

Etkinliklerin tamamı ücretsiz olacak ve hem çocuklara hem de ailelerine keyifli bir hafta sonu sunmayı amaçlanıyor.

Etkinlik programı şöyle:

30 Mayıs 2025 – Cuma / Yalçın Park

18:00 – Kortej için toplanma (Eski Gönyeli Belediyesi önü)

18:30 – Kortej yürüyüşü

19:00 – Dans gösterileri

Çocuk oyun alanları

Etkinlik ücretsizdir.

31 Mayıs 2025 – Cumartesi / Yenikent Belediye Bulvarı

12:00 – Şenlik alanı açılışı ve alışveriş stantları

Gün boyu: Yiyecek stantları, alışveriş alanları

16:00 itibarıyla: Uçurtma atölyesi Bisiklet parkuru Eski Oyunlar, Yeni Neşeler (Gönyeli Kültür ve Sanat Derneği) Dans gösterisi (Nicosia Dance House) Jimnastik gösterisi (Ada Jimnastik) Zumba gösterisi (Sam Zumba) Klasik otomobil sergisi Çamur atölyesi (Leman Cankat) Dev uçurtma gösterileri Etkinlik sunucuları: Eda Kandulu, Altekin Erginel DJ performansları: Hakan Aksoy, Yusuf Coşkuner

19:00 – RAST konseri

21:00 – Melis Fis konseri

Tüm konser ve etkinlikler ücretsizdir.

1 Haziran 2025 – Pazar /Üsküdar Sokak