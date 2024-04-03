Gönyeli-Alayköy Belediyesi, bayrama hazır

Gönyeli Alayköy Belediyesi, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 ve Haşere şikâyetleri için 0539 121 10 76 numaralarının aranması istendi.

Amcaoğlu: “Bayramda hizmetlerimiz aksamayacak”

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bayram nedeniyle yaptığı açıklamada, Şeker Bayramı'nı kutladı.

Belediye olarak, tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Amcaoğlu, belediye hizmetlerinin bayram döneminde de aksamayacağını ifade etti.

Amcaoğlu, "Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek adına personelimizle 24 saat vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.