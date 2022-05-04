Göğüs Estetiği Yöntemleri

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Göğüs implantlarını yerleştirmek ve göğüsleri büyütmek için yapılan plastik cerrahiye meme büyütme denir. Bu operasyon, bir kadının çok küçük veya sarkık göğüsleri olduğunda, boyutlarında bir azalma fark ettiğinde veya çok kilo verdiğinde yapılır.

Bu ameliyat 15 yaşından itibaren ebeveynlerin onayı ile yapılabilir. Meme büyütme ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 45 dakika sürer. Ayakta tedavi bazında veya 1 ile 2 gün gibi kısa bir hastanede kalış süresi şeklinde yapılabilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Kadınların memelerinin farklı boyutlarda olduğu ya da kanser sonucu da estetik operasyonlar yapılabilir. Meme büyütme mamoplastisinde her iki memede meme başı çevresinde, memenin alt kısmında ve implantın yerleştirildiği koltuk altından küçük bir kesi yapılır.

Kesimden sonra doktor, biriken sıvıların çıktığı 2 adet dren diker ve yerleştirir, bu da morarma veya seroma gibi komplikasyonları önler.

Meme Büyütmede Hangi Silikon Türü Kullanılmalı?

Yuvarlak veya damla silikonlar kullanılabilir. Kullanılan silikonun şekli daha doğal olan damla şeklinde veya memelerinde bir miktar hacim olan kadınlar için daha uygun olan yuvarlak şekilde de olabilir.

Bu yuvarlak şekil daha güvenlidir çünkü damla şeklinin meme içinde hareket etmesi ve bükülmesi daha olasıdır. Meme büyütme yuvarlak protezlerde lipofilling veya lipotransfer adı verilen bir işlemle etraflarına yağ enjekte edilerek doğal bir şekil elde edilebilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Yöntemler; egzersiz, implant ve yağ enjeksiyonu şeklinde üçe ayrılabilir. En sık görülen komplikasyonlar göğüs ağrısı, morarma, enfeksiyon, meme uçlarının hassasiyetinin azalması, protezin reddi, kapsül kontraktürü gibi durumlardır. Meme implantı yaptırmaya karar verdikten sonra, bir kadın işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için iyi bir plastik cerrah bulmalı ve böylece ameliyatın risklerini azaltmalıdır.

Meme Küçültme Estetiği Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme hazırlık aşamasında öncelikle kişilerin sağlığı için zararlı alışkanlıkları bir süreliğine bırakması önemle tavsiye edilir.

Meme Küçültme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Küçültme mamoplastisinde diğer meme ameliyatlarında olduğu gibi analjezik kullanımı ile mükemmel şekilde kontrol altına alınabilen tolere edilebilir rahatsızlıklar vardır. Bir veya iki memedeki ağrı şiddetli ve dayanılmaz ise hemen doktorunuza bildirmelisiniz.

Hemşireler ve/veya cerrah size bandajların bakımını nasıl yapacağınızı söyleyecektir ve bunları değiştirmemelisiniz. Kesi yerinde ağrı, lokal sıcaklık, şişlik, kızarıklık veya akıntı hissederseniz doktorunuza söylemelisiniz. Meme küçültme için cerrah, doğal bir profile sahip olmaları için göğüslerinize nasıl masaj yapacağınızı söyleyecektir. Size bitkisel bir ilaç verildiyse, kullanımında çok dikkatli olmalısınız.

Meme Küçültmede Kullanılan Silikon Çeşitleri Nelerdir?

Bu meme küçültme operasyonunda sıvı jel silikon ve koheziv silikon olmak üzere iki çeşit silikon kullanılır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Bir kadının vücudunun en önemli kısımlarından biri göğüsleridir. Dolgun ve belirgin göğüslere sahip olmak kadınlar için kolay bir durum değildir. Bazen sorun memenin büyüklüğünden veya aşırı sarkıklığından kaynaklanabilir. Ne olursa olsun memelerinden memnun olmak isteyen kadınların çoğu her yıl meme dikleştirme operasyonu talep etmektedir. İşlem uzman doktorlar tarafından yapılır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Göğüsleri sarkık olan herkes meme dikleştirme ameliyatı olabilir. Ancak sarkmanın boyutundan dolayı ameliyattan önce bir doktora danışmak gerekir. Hafif bir sarkma varsa doktor tavsiyesi ile karar verilir. Orta derecede netlikte hiçbir yara izi olmayacağını lütfen unutmayın. Ancak sarkıklık fazla ise hasta belli bir iz kalacağını kabul etmelidir.

Meme Dikleştirme Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Ameliyattan sonra hasta hemen göğüslerini buz paketleri ile tedavi etmeye başlar. Bir süre spor sutyenine benzer bir şey giymeniz de istenebilir. Dikişlerde ince bantlar vardır ve bunlar doktor tavsiyesine göre çıkarılmalıdır.

Göğüs bölgesine yerleştirilen drenler, sızıntı ve kanama ihtimaline karşı yaklaşık iki gün hastada kalır. Hastanın memelerinde bir süre şişlik ve ağrı olması da normaldir. Meme dikleştirme ameliyatı sonrasında spordan da kaçınmalısınız.