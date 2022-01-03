“Göç değil, mücadele”

23 Ocak Erken Genel Seçimleri öncesinde seçime katılacak olan farklı görüşe sahip siyasi partilerin genç adayları YENİDÜZEN’e konuştu, gençlerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını ve göç yollarını tercih ettiğini söyledi. Genç adaylar, “Göç etmek en kolayıdır, kalıp mücadele etmek gerek. Bu yüzden adayız” değerlendirmesini yaptı, Meclis içerisinde genç vekillerin olması gerektiğini belirtti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ekonomik daralma, işsizlik ve siyasi umutsuzluk gençleri ülkeden göç etme yoluna iterken, bir grup genç de birçok siyasi partiden siyasete soyunuyor.

23 Ocak’ta gerçekleşecek olan Erken Genel Seçimler öncesinde seçime katılacak olan siyasi partilerin genç adayları YENİDÜZEN’e konuştu, “Toplumun genç ve dinamik beyinlere ihtiyacı var” dedi.

Adaylar özellikle gençlerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirterek, gençleri adada tutabilmek adına ciddi çalışmaların yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

“Terk edip gitmek en kolay seçenektir” diyen adaylar mücadele etmek gerektiğinin altını çizerek, mecliste yer alacak olan gençlerin parmak kaldırmak yerine, yoğun bir çalışma programı içerisinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Genç adaylar ne dedi?

Pembe Ardıç (CTP): “Kamu reformlarıyla toplumun önünü açmamız gerekiyor”

“Gençlerin ülkeden göç etmemesi için elimizden geleni yapmalıyız”

“Ekonomik daralmaya ve işsizliğe bağlı olarak birçok gencimiz göç yolları arıyor. Genç bir aday olarak özellikle gençlerimiz ve kadınlarımızla ilgili hayata geçirebileceğimiz kamu reformlarıyla toplumun önünü açmamız gerekiyor. Ülkemizde torpile dayalı sistemin önüne geçilmesi toplumun yararına olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanında Mesleki becerilerin kazandırılması çok önemli. Özellikle meslek liselerine önem göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kısaca, gençlerin ülkeden göç etmemesi için elimizden geleni yapmalıyız.”

Emrah Yeşilırmak (UBP): “Toplumun genç beyinlere ve dinamik kişilere ihtiyacı var”

“Genç, dinamik ve çalışkan beyinlerin mecliste sadece parmak kaldırmak yerine yoğun bir çalışma programının içerisinde yer alması gerekiyor”

“Toplumun genç beyinlere ve dinamik kişilere ihtiyacı var. Bizim en büyük hedefimiz gençlerin de meclis içerisinde yer alması ve onların yapacakları çalışmalarla ülkemizin önünü açmak. Genç, dinamik ve çalışkan beyinlerin mecliste sadece parmak kaldırmak yerine yoğun bir çalışma programının içerisinde yer alması gerekiyor.”

Elif Özyiğit Cengiz (TDP): “Gençlerin göç etmemesi için yola çıktık”

Dilerim ki, 23 Ocak’ta artık bu ön yargılar kırılır ve aynı isimlerin yerine, genç ve dinamik kişiler milletvekili olarak seçilir”

“Ülkemizde birçok sorun var ve gençlerimiz göç yollarına başvuruyor. Bizler de göç etmemesi için yola çıktık. Hiçbir gencimizin, hiçbir insanımızın bu ülkeden göç etmemesini istemediğim için partimin de politikalarına güvenerek bu yola çıktım. Dilerim ki, 23 Ocak’ta artık bu ön yargılar kırılır ve aynı isimlerin yerine, genç ve dinamik kişiler milletvekili olarak seçilir. Elbette ki, toplumu rahatlatabilmek adına birçok sorunun çözülmesi gerekiyor ama en büyük sorunlardan biri de özel sektörde sendikalaşma. Bende bir özel sektör çalışanıyım ve özel sektörde çalışan insanlarımızın yaşadıkları sorunlar en iyi bilenlerden biriyim. Bu yüzden özel sektörün sendikalaşması gerekiyor.”

Ledün Caymaz (HP): “Temel hedefim gençlerin sesi olmaktır”

“Benim temel hedefim gençlerin sesi olmaktır ve seçilirsem de genç arkadaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağım”

“Ben de bir gencim ve bir kadınım. Ülkemizde gençlerimiz birçok sorunla karşı karşıya. Yurt dışında yaşayan yaşıtlarımıza göre bu ülkede daha kötü koşullarda yaşıyoruz. Benim temel hedefim gençlerin sesi olmaktır ve seçilirsem de genç arkadaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağım. Bilindiği gibi biz Halkın Partisi olarak 6 maddelik bir yol haritası ortaya koyduk. Bu maddelerin içerisinde gençlerle ilgili de projeler var. Ülkemizde teknolojiden tarıma kadar birçok alanda gençlerimiz üretim yapıyor ama devlet tarafından hiçbir destek görmüyor. Bende bir girişimci olarak ne kadar zorluk yaşadıklarına bire bir görüyorum. Gençlerimiz için çalışacağız.”

Çağla Eroğlu (DP): “Biz gençlerin mecliste olup, ciddi çalışmalar yapması gerekiyor”

Üretim olunca, fabrikalar kurulacak, fabrikalar kurulunca iş imkânı doğacak. Tarım bir ülkenin olmazsa olmazıdır

“Ülkemizde en büyük sorun işsizlik. Bence en önemli ve durulması gereken nokta ekonomi ayağa kaldırmaktır. Bunun için de üretimi desteklemek gerek. Özellikle tarım ve hayvancılığa yönelmeliyiz. Bu ülkedeki tarım politikaları gözden geçirilmeli. Üretim olunca, fabrikalar kurulacak, fabrikalar kurulunca iş imkânı doğacak. Tarım bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Üretmenin en kolay yolu tarımdan geçiyor. Ben de Bu yüzden aday oldum. Biz gençlerin mecliste olup, ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Siyasetin gençlere ihtiyacı var”

Serap Kedi (Bağımsızlık Yolu): “Terk edip gitmek en kolay bir seçenektir”,

“Terk edip gitmek en kolay seçenektir. Bizden sonraki nesillerin de bu ülkede yaşamasını sağlamamız gerekiyor, o yüzden mücadeleden kaçmamalıyız”

“Bende bir gencim ve bu adada yaşadığımız zorlukları bire bir biliyorum. Birinci önceliğim mücadele etmektir, mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmaz. Bende bu yüzden aday oldum, bu yüzden Bağımsızlık Yolu üyesiyim. Genç arkadaşlarımız ülkeden göç ediyor. Onları da anlıyorum ama terk edip gitmek en kolay bir seçenektir. Bizden sonraki nesillerin de bu ülkede yaşamasını sağlamamız gerekiyor o yüzden mücadeleden kaçmamalıyız.”

Ayşe Buran (TKP): “Gençlerimizin birçok sorunu var ve acil olarak bu sorunların çözülmesi gerekiyor”

“Aday olmamın en büyük sebebi, ya yaşıtlarımızın ülkeyi terk etmesi ya da terk etme düşüncesinde olmasıdır”

“Aday olmamın en büyük sebebi, ya yaşıtlarımızın ülkeyi terk etmesi ya da terk etme düşüncesinde olmasıdır. Benim adaylığımın temelinde bu yatıyor. Gençlerimizin birçok sorunu var ve acil olarak bu sorunların artık çözülmesi gerekiyor. Ben şu anda doktoramı tamamlamak üzereyim ve öğrencilerin yükseköğrenimde yaşadıkları sorunları bire bir biliyorum. Artık gençlerimizin de bir söz hakkı olmalı, gençlerimizin sorunları muhakkak çözülmeli…”