‘Glaucus-2’ kuyusunda yüksek kalitede doğal gaz tespit edildi

Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan bir duyuruya göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) Blok 10'daki ‘Glaucus-2’ değerleme kuyusu yüksek kaliteli doğal gazın varlığını ortaya koydu.

Blok için Hidrokarbon Arama Lisansına sahip ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited - Qatar Petroleum International Upstream LLC konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları yüksek kalitede doğal gaz rezervinin varlığını teyit etti.

İlgili açıklamada konsorsiyumun, yatağın nitel ve nicel özelliklerinin yanı sıra potansiyel geliştirme ve ticarileştirme seçenekleriyle ilgili verilerin ayrıntılı analizi ve değerlendirmesi ile çalışmalarına devam edeceğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca konsorsiyum, değerlendirme tamamlandıktan sonra sondaj ve test faaliyetlerinden toplanan sonuçları Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na iletecek.

"Glaucus-2"deki doğal gaz varlığını değerlendirme sondajı 20 Aralık 2021'de başladı ve pazar akşamı geç saatlerde sondaj sahasından hareket eden ‘Stena Forth’ sondaj gemisi tarafından gerçekleştirildi.