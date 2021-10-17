Girne’li sanatçılar Uluslararası Resim Çalıştayı’nda eserleriyle yer alacak

Girne Belediyesi’nin uzun yıllardır kardeş şehir çerçevesinde İzmir Karşıyaka Belediyesi ile sürdürdüğü ikili iyi ilişkiler, birçok alanda gelişerek devam ediyor.

İzmir Karşıya Belediyesi’nin organizasyonu ve ev sahipliğinde 18- 22 Ekim 2021 tarihlerinde Bostancı Güzel Sanatlar Parkında gerçekleştirilecek uluslararası resim çalıştayına Özlem Ekinci ile Şenol Özdevrim etkinlikte yer alacaklar.

Türkiye ve yurtdışından birçok sanatçının katılımıyla açık alanda gerçekleştirilecek sanat etkinliği çalıştay boyunca ziyaretçilerin izlenimine açık olacak.

“Ülkemizden çok değerli iki sanatçının eserleri Karşıyaka’da”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de kente kattıkları değerle bilinen çok değerli iki sanatçımız olan Şenol Özdevrim ve Özlem Ekinci’nin eserleriyle kardeş belediye olduğumuz İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde düzenlenecek olan çalıştaya Girne Belediyesi işbirliğiyle katılacaklarını belirtti. Güngördü, kentimiz ve ülkemiz açısından bu tür organizasyonların önemli olduğuna dikkat çekerek katılacak olan sanatçılara çalıştayda başarılar diledi.

Şenol Özdevrim kimdir?

Limasol'da doğdu. Azerbaycan Ressamlar Akademisi mezunudur. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası sanat dergisi bilim kurulu üyesidir. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu sanat direktörü olup, birçok uluslararası sergilerde küratörlük yaptı. Sanatçı sekiz kişisel sergi ve yirmi dört uluslararası sempozyum ve sanat çalıştayında ülkesini temsil etti.

Sanatçının bazı eserleri posta pulu olarak basıldı. Müze, resmi kurum ve özel koleksiyonlarda birçok eseri bulunmaktadır.

Özlem Ekinci kimdir?

1992’de Mardin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin’de tamamladı. Lise yıllarında, liseler arası resim sergisine tablosu seçilerek sergilendi. Resim alanında özel dersler aldı. 2012 yılında Girne Amerikan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında kaligrafi dersine giren, Kıbrıslı Sanatçı ve Akademisyen Şenol Özdevrim’den, 2014 ve 2019 yılları arasında resim ve seramik alanında atölye dersleri aldı. 2017 yılında Girne Amerikan Koleji’nde Türkçe Öğretmeni olarak göreve başladı. 2017 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nde, Eğitim yönetimi ve denetimi alanında Tezli Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 2020 yılında ise Yüksek Onur Öğrencisi olarak öğrenimini tamamladı. Özlem Ekinci’nin eserleri yurtiçi ve yurtdışında birçok yerde sergilerde ve sempozyumlarda yer aldı.