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Girne’deki trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı

Girne’deki trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı

Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı.

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Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında, Volkan Canbolat (E-33), yönetimindeki PT 492 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Dmıtrıı Astanın’a (E-15) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Dmıtrıı Astanın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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