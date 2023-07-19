Girne’deki trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı
Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı.
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Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında, Volkan Canbolat (E-33), yönetimindeki PT 492 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Dmıtrıı Astanın’a (E-15) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Dmıtrıı Astanın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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