Girne’deki trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı

Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında, Volkan Canbolat (E-33), yönetimindeki PT 492 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Dmıtrıı Astanın’a (E-15) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Dmıtrıı Astanın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.