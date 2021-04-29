Girne’deki ‘heykel’ projesi: Heykelin form değişikliği oldu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Projesi olarak, iş adamı Erbil Arkın tarafından yaptırılması düşünülen ‘dev heykel’ gündem oldu.

Girne’ye inşa edilmesi planlanan 40 metre yüksekliğinde, 3 boyutlu heykelin ilk görüntülerinin tartışma yaratması üzerine yeni bir açıklama yapıldı: “Yayınlanan videonun projenin ilk hali olduğunu, son haline gelinmediğini ve heykelin form değiştirdiğini dile getirmek isteriz.”

ARUCAD tarafından yapılan açıklamada, ‘Asil Köylü Heykeli’ ile ilgili projenin son haline ait olmayan videonun paylaşıldığı belirtildi, “Asil Köylü’nün başı tüm Kıbrıs Köylüsü gibi diktir ve hep dik olacaktır” dendi.

“Heykel tamamlandığında 40 metrelik yüksekliği ile Batı Avrupa’nın en yüksek heykeli olarak dünya çapında ses getirecektir” denen açıklamada, şu görüşlere de yer verildi:

‘Asil Köylü’ Heykelinin esin kaynağı, yıllar boyunca farklı kültürlerin etkisiyle zenginleşmiş Kıbrıs Adasının tarihi, kültürel ve ekolojik ruhudur. Herkes geçmişine dönüp baktığında topraktan hayatını kazanan insanları görür. ‘Asil Köylü’, bu topraklarda emeği ve hakkı olan atalarımızı onurlandırmak adına hayata geçirilecektir. Heykele, Kıbrıs Köylüsünü temsilen ‘Asil Köylü’ ismi verilmiştir. Adadaki ortak kültürel mirasımızı simgeleyen görsel bir etki yaratması amacıyla yola çıkılmıştır.”

ARUCAD açıklamasında ayrıca projenin tüm finansmanının Erbil Arkın ve ARUCAD’a ait olduğu, ardından Girne Belediyesi’ne devredileceği duyuruldu.