Girne’de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı, uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan yaklaşık 50 bin TL ele geçirildi.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, kamu taşıma işletme izni olmadığı halde yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle durdurulan U.Y.Ş.’nin (E-22) şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Bahse konu şahsın tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 20 bin TL, 40 Stg. ve 650 ABD Doları nakit para bulundu.

Akabinde, bahse konu şahsın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada ise, ikametgah sakini A.B.D.’nin (K-22) tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak, uyuşturucuya emare olarak el konuldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Köpeğini başıboş bırakan şahsa yasal işlem

Gazimağusa’da dün Hükümet Yolu Sokak üzerinde, E.T. (E-25) ruhsatsız olarak sorumluluğunda bulundurduğu köpeği yaratabileceği tehlikeye karşı tedbir almayarak, başıboş bıraktı. Söz konusu köpek o esnada yoldan geçen Ö.Y.’ye (K-31) saldırıp sol bacağından ısırdı. E.T. aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Lapta’da sarhoşluk

Lapta’da dün M.D. (K-46) 309 miligram alkollü içki tesiri altında, Gazimağusa’da ise yeterli nefes örneği vermeyi reddeden K.B. (E-54) alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto elektrikçi dükkanda bu sabah meydana gelen yangında, işletmede bulunan KN 840 plakalı aracın ön farları, göğsü, sağ ön lastiği, çamurlukları, kaputu, motor kısmı ile tüm plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise yine işletmede bulunan UC 935 plakalı aracın sağ dikiz aynası, sağ ön camın plastik aksamları ve sağ ön farı da zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

Girne’de trafik kazası

Girne’de bu sabah Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 20 yaşındaki Efehan Arslan 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PV 132 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yaya geçidinde bulunan kasis nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan 48 yaşındaki Mehmet Turan yönetimindeki RU 655 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. PV 132 plakalı araç sürücüsü Efehan Arslan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.