Girne'de uyuşturucu ve yasa dışı bahis: 3 kişi tutuklandı

Girne’de dün bir ikametgahta yapılan polis aramasında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Olayla bağlantılı olarak D.Y. (E-26), A.E. (E-20) ve İ.V. (E-23) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, soruşturmanın devamında D.Y. ve A.E’nin yasa dışı bir bahis sitesine finansman desteği sağladığı ve çağrı merkezi hizmeti vererek, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 2 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 2 sim kart ve 6 kullanılmış sim kart yuvası emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.