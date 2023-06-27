Girne’de trafik kazası, alkollü sürücü tutuklandı
Girne’de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü tutuklandı.
A+A-
Girne’de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, Volkan Özcan (E-26) 204 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUS 346 plakalı salon araçla yolda seyrettiği sırada, çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada çemberde seyreden Ahmed Nayyef Ismael Al-Nayyef (E-27) yönetimindeki UA 624 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpışmaya sebep oldu.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, ZUS 346 plakalı araç sürücüsü Volkan Özcan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 277 defa okunmuştur