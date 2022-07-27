Girne’de trafik kazası, 1 yaralı

Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında araç ve motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi Ateş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi serviste müşahede altına alındı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, çarpışma, 60 yaşındaki Tahir Otçuoğlu’nun yönetimindeki KK 325 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyredip dikkatsizce yolun sağında bulunan Altınkaya Otel’in park yerine dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fevzi Ateş’in yönetimindeki LV 582 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu gerçekleşti.

Soruşturma devam ediyor.