Girne’de “Paket Operasyonu”: Hint keneviri ve kokain ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Girne’de polisin düzenlediği “Paket Operasyonu” kapsamında üç kişi tutuklandı, satışa hazır 56 paket, toplam 180 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, dün saat 18.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında İ.E.L. (E-24), K.Ş.(E-24) ve Ö.G.’nin (E-24) tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş 56 paket, toplam 180 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve uyuşturucu maddeyi paketlemede kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gönyeli'de de uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Gönyeli’de de dün gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli görülen E.I.G. (E-28), P.M.M. (E-31) ve K.Y.’nin (E-29) üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aralamalarda, ekmekler içine gizlenmiş şekilde toplam 15 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındı.

Üç kişi tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.