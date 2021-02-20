Girne'de kuaför salonu mühürlendi
Girne’de aldıkları bir ihbar üzerine baskın düzenleyen Girne Belediyesi zabıtaları Studio Şara isimli bir kuaför salonunu mühürledi.
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Girne’de aldıkları bir ihbar üzerine baskın düzenleyen Girne Belediyesi zabıtaları, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren Studio Şara isimli kuaför salonunu 1 ay süre ile mühürleyerek işletmeye 3 bin 820 TL idari ceza kesti.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, dükkân sahibinin müşterileri arka kapıdan dükkân içerisine aldığının tespit edildiği kaydedildi.
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