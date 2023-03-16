Girne’de kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 250 miligram alkollü içki tesiri altındaki 31 yaşındaki sürücü Hamlet Nkwenyı Wambong (E) bu sabah saat 04.00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde seyrederken yönetimindeki JG 454 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Wambong’un aracı bir marketin park yerinde duran JM 381 plakalı araca çarptı, söz konusu araç da marketin önündeki buzluk ve raflara vurdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken JG 454 plakalı araç sürücüsü Wambong tutuklandı.