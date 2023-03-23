Girne’de kaza: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Adem KOCABAŞ hayatını kaybetti.

Kaza Aliye İNANOĞLU’nun kullandığı araç ile karşı şeride geçmesi ve karşı yönde gelen Erdem HONDURLU yönetimindeki araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza 24 yaşındaki Adem KOCABAŞ hayatını kaybetti. Erdem HONDURLU'u ise yaralandı.

Polisin açıklaması:

23.03.2023 tarihinde, saat 21:25 sıralarında, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aliye İNANOĞLU (K-32), yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem HONDURLU (E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman KOCABAŞ (E-21), İbrahim KAYNARCA (E-22) ve Adem KOCABAŞ (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır .

Adem KOCABAŞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan Erdem HONDURLU'nun tedavisi Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralılar ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğtaf: BRT