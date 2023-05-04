Girne’de kaza
Girne’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
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Girne’de Üniversite Caddesi üzerinde bulunan isimsiz tali yolda, Serdar Şahin (E-38) yönetimindeki ZMT 183 plakalı araç ile doğu istikametine doğru geri geri seyredip anayol konumunda bulunan Üniversite caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Waqas UL ZAMAN (E-30) yönetimindeki RG 749 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Waqas UL ZAMAN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Mağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
ZMT 183 plakalı araç sürücüsü Serdar Şahin tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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