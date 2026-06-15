Girne’de karne günü trajedisi

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim gören yabancı uyruklu bir lise öğrencisi, yalnızca İngilizce dersinden geçer not aldığı gerekçesiyle karne dağıtımının ardından okulun ikinci katından atladı. Okul müdürünün aktardığı bilgilere göre ise ilgili okulda yabancı uyruklu öğrenciler için Bakanlık tarafından sistemli bir dil kursu veya oryantasyon desteği sağlanmadığı ortaya çıktı.

Girne’deki bir okulda yaşanan olayla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, öğrencinin Türkçe yetersizliği nedeniyle birçok dersten başarısız olduğunu, yabancı uyruklu öğrencilerin dil desteği ve uyum programlarından yeterince yararlanamadığını belirterek yaşanan olayın bu eksikliklerin yarattığı sorunlara dikkat çektiğini söyledi.

Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’nın yabancı öğrenciler için açıkladığı Türkçe kurslarının yetersiz kaldığını, özellikle Girne ve İskele bölgelerindeki okullarda yoğunlaşan yabancı uyruklu öğrencilerin hem akademik hem de sosyal uyum sorunları yaşadığını ifade etti.

Karaoğulları, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, polis soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

“Oryantasyon ve dil desteği verilmedi”

Karaoğulları, yaşanan olayda okul müdürü ile görüştüğünü, öğrencinin bugüne kadar rehberlik servisiyle herhangi bir sorun nedeniyle görüşmediği bilgisini aldığını söyledi.

Okul müdürünün aktardığı bilgilere göre yabancı uyruklu öğrenciler için Bakanlık tarafından sistemli bir dil kursu veya oryantasyon desteği sağlanmadığını belirten Karaoğulları, yalnızca bazı gönüllü öğretmenlerin zaman zaman destek vermeye çalıştığını ifade etti.

“Hayati tehlikesi bulunmuyor”

Öğrencinin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Karaoğulları, öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Karaoğulları, öğrencinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını, gerekli tetkiklerin yapıldığını ve olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığını kaydeden Karaoğulları, öğrencinin ailesine bilgi verildiğini söyledi.

Karaoğulları, yabancı uyruklu çalışanların çocuklarının kamusal eğitim alanlarında yeterince desteklenmediğini vurgulayarak, Türkçe eğitiminin güçlendirilmesi ve bu öğrencilere yönelik özel programlar oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Bu çocukların Türkçe öğrenmesine dair yeterli destek verilmedi”

Karaoğulları, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe bilmeden eğitim sistemine dahil olduklarını ve sendika olarak uzun süredir bu konuda yaşanan sorunlara dikkat çektiklerini belirtti.

“Bu çocukların Türkçe öğrenmesine dair yeterli seviyede destek olunmadığı için bu neticeyi yaşadık” diyen Karaoğulları, okullarda zaman zaman öğretmenler ve okul yönetimleri tarafından kurslar düzenlenmeye çalışılsa da bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Yabancı uyruklu öğrencilerin hem arkadaşlarıyla iletişim kurmakta hem de dersleri takip etmekte zorlandığını söyleyen Karaoğulları, dil sorununun sosyal uyum ve akademik başarı üzerinde ciddi etkileri bulunduğunu kaydetti.

“Bakanlığın açıkladığı kurslar yetersiz kaldı”

Eğitim Bakanlığı’nın eğitim yılı başında yabancı uyruklu öğrenciler için kurslar başlatılacağını açıkladığını hatırlatan Karaoğulları, bu çalışmaların yeterli sonuç vermediğini vurguladı.

Karaoğulları, “Eğitim Bakanlığı senenin başında bu çocuklara dair kurslar başlatılacağını ifade etmesine rağmen bu kursların yetersizliği ortada” dedi.

Özellikle Girne ve İskele bölgelerinde yaşayan yabancı uyruklu ailelerin çocuklarının yoğun olarak belirli okullarda eğitim gördüğünü belirten Karaoğulları, bu okullarda dil kaynaklı sorunların daha belirgin şekilde yaşandığını ifade etti.

“Bu çocukların desteklenmesi gerektiğini defalarca söyledik”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, yaşanan olayın yalnızca bir öğrenciyle sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, yabancı uyruklu çalışanların çocuklarının kamusal eğitim alanında yeterince desteklenmemesinin uzun süredir dile getirdikleri bir sorun olduğunu söyledi.

Karaoğulları, “Bu çocukların Türkçe eğitiminin okullarda desteklenmesi yönünde programların oluşturulması gerekliliğini yıl boyunca ısrarla gündeme getirdik” diyerek, öğrencilerin yalnızca dil eğitimi değil, ülkenin sosyo-kültürel yaşamına uyum sağlamaları için de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu çocukların kültür çatışması yaşamamaları, akranlarıyla daha uyumlu olabilmeleri adına Bakanlık tarafından gerekli girişimlerin yapılmasının zorunlu olduğunu basın açıklamaları ve bildirilerimizle defalarca dile getirdik” diyen Karaoğulları, buna rağmen birçok konuda olduğu gibi bu konuda da gerekli adımların atılmadığını belirtti.

“Sorunları sürekli gündeme getirdik”

Eğitimde yaşanan diğer sorunlara da işaret eden Karaoğulları, “Deprem riskine ilişkin üç yıl geçmesine rağmen riskli okul binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılması konusunda istenilen seviyede adım atılmadı” dedi.

Öğrencilerin konteyner sınıflarda eğitim görmek zorunda bırakıldığını ve kontrolsüz nüfus artışı nedeniyle okullarda kalabalık sınıf sorununun büyüdüğünü belirten Karaoğulları, “Okul ortamlarında yaşanan sıkıntıları ve sınava endeksli ezberci sistemin yarattığı sorunları da sıklıkla gündeme getirdik” ifadelerini kullandı.

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