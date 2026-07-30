Raffaele Fitto liderlerle görüşecek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto yarın sabaha karşı adaya gelecek.
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto yarın sabaha karşı adaya gelecek.
Guterres'in Kıbrıs ziyareti sonrasında günübirlik temaslarda bulunacak olan Fitto'nun Kıbrıslı Türk lider Tuıfan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.
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Etiketler : Rafaele Fittio