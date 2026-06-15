Karne günü bir çocuk daha sistem mağduru oldu

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim gören yabancı uyruklu bir lise öğrencisi, karne dağıtımının ardından okulun ikinci katından atlayarak yaralandı. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre öğrencinin yalnızca İngilizce dersinden başarılı olduğu, diğer derslerden başarısız not almasının ardından olayın yaşandığı öğrenildi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavi altına alındığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, okulun güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığı öğrenildi. Öğrencinin ailesine bilgi verildiği ve olayın nedenlerinin araştırıldığı kaydedildi.