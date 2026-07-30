“Yakınlaşmalar, genişletilmiş toplantının sonucunu belirleyecek temel unsur olacak”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaların, genişletilmiş toplantının sonucunu belirleyecek temel unsur olacağını söyledi.

Hristodulidis, “Genel Sekreter’in ‘metodoloji’ konusundaki ifadeleri de tam olarak buna işaret ediyor” dedi.

Amacın müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak olduğunu ifade eden Hristodulidis, “Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede genişletilmiş toplantının yapılarak müzakerelerin yeniden başladığının ilan edilmesini gerçekçi ve uygulanabilir görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, bugün Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kıbrıs sorunu konusunda uzun yıllardan sonra ilk kez yoğun bir hareketlilik yaşandığını ve Guterres’in Kıbrıs’taki varlığının tesadüf olmadığını kaydeden Hristodulidis, bu ziyaretin, başkan seçilip göreve başladığı Mart 2023’ten itibaren yürütülen sistematik çabanın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Cyprus Mail’in haberine göre, Guterres’in, “ilgili tüm tarafların genişletilmiş bir toplantının düzenlenmesi konusunda mutabakata vardığını” açıkladığını hatırlatan Hristodulidis, genel sekreterin ayrıca, bir sonraki genişletilmiş toplantının “somut sonuçlar üretmesi gerektiğini” vurguladığının da altını çizdi.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın sözlerine de atıfta bulunarak, bu toplantının “sadece yapılmış olmak için düzenlenen bir toplantı olamayacağını” ifade eden Hristodulidis, “Ancak bana göre en önemli husus, Genel Sekreter’in ilk kez kamuoyu önünde müzakerelerde varılan yakınlaşmalardan ve bu yakınlaşmalar temelinde yürütülecek müzakerelerden söz etmesidir.” dedi.

Hristodulidis, bu konunun hem Salı günü Başkanlık Sarayı’nda Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmede hem de Çarşamba günü Guterres ve Erhürman ile yapılan üçlü toplantıda ele alındığını belirtti.

Kıbrıslı Rum lider, “Bu yakınlaşmalar, çözümün şekli, neyi müzakere ettiğimiz ve benzeri birçok soruya yanıt veriyor. Genel Sekreter’in Kıbrıs’a gelmesinden ve açıklamalarda bulunmasından önce bu konularda çeşitli soru işaretleri vardı. Bu nedenle, Guterres’in BM parametrelerine yaptığı atfın yanı sıra, müzakerelerde sağlanan yakınlaşmalara yaptığı vurguyu da “geçmişte var olan soru işaretlerine cevap veren son derece önemli bir kamuoyu açıklaması” diye konuştu.

Hristodulidis ayrıca, Guterres’in bu yıl müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak amacıyla başlattığı “yeni girişime” dikkat çekerek, bu süreci desteklemek amacıyla en başından beri talep ettikleri ve artık kabul gören unsurun Avrupa Birliği’nin bu süreçte üstleneceği rol olduğunu söyledi.

AB’nin bu süreçteki rolünün iki boyutta şekilleneceğini ifade eden Kıbrıslı Rum lider, “Bunlardan biri çözümün içeriğiyle, diğeri ise Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve Türkiye’nin beklentileriyle ilgili…” dedi.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorunu özel temsilcisinin Cuma günü hem kendisiyle hem de Erhürman ile görüşeceğini belirten Hristodulidis, sürecin hangi aşamada olduğunu değerlendireceklerini ifade etti.

Rum tarafının yürüttüğü “hazırlık çalışmalarının” Ağustos ayı boyunca devam edeceğini söyleyen Hristodulidis, “İlerleyeceğimiz çerçeveyi belirledik. Müzakerelerde sağlanan yakınlaşmalar, genişletilmiş toplantının sonucunu belirleyecek temel unsur olacaktır. Amacımız, müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak ve Genel Sekreter’in ‘metodoloji’ konusundaki ifadeleri de tam olarak buna işaret etmektedir” dedi.

Son olarak Hristodulidis, “Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede genişletilmiş toplantının yapılarak müzakerelerin yeniden başladığının ilan edilmesini gerçekçi ve uygulanabilir görüyoruz” ifadelerini kullandı.