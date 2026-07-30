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5 ton ve üzeri kamyonlara yönelik trafik kısıtlaması geçici olarak kaldırıldı

5 ton ve üzeri kamyonlara yönelik trafik kısıtlaması geçici olarak kaldırıldı

Ağırlığı 5 ton ve üzerinde olan kamyonların, kamu mesaisinin başlamasından önceki bir saatlik sürede trafiğe açık yollarda seyretmesine yönelik kısıtlama, 31 Ağustos’a kadar geçici olarak kaldırıldı.

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Ağırlığı 5 ton ve üzerinde olan kamyonların, kamu mesaisinin başlamasından önceki bir saatlik sürede trafiğe açık yollarda seyretmesine yönelik kısıtlama, 31 Ağustos’a kadar geçici olarak kaldırıldı.

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