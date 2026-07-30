CTP'nin Yeniboğaziçi adayı Şemsi Oyuncu oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Belediye Başkan adaylığı seçimini Şemsi Oyuncu kazandı. Nazenin Taşçıoğlu Şahali ile Şemsi Oyuncu arasında yapılan seçimde Şahali 29 oy alırken Oyuncu 55 oy aldı.

Yapılan açıklamada her iki adayın da birbirini tebrik ederken dayanışma içinde olacağı belirtildi.