Uzun: “Yakıt nakliyesi ihaleyi kazanan firmanın sorumluluğundadır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, ihale kapsamında temin edilen yakıtın nakliyesinin ihaleyi kazanan firma tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, taşıma yöntemine ilişkin süreçlerin kurumun sorumluluğunda olmadığını kaydetti.

Uzun, kamuoyunda KIB-TEK’in yakıt alımı ve nakliyesine ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, kurumun akaryakıt alımlarını yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Yakıt nakliyesi ihaleyi kazanan firmanın sorumluluğundadır.” dedi.

Özel firmaların ihale kapsamında temin ettikleri yakıtı hangi yöntemle taşıdıklarının KIB-TEK’in görev ve sorumluluk alanında bulunmadığını belirten Uzun, kurumun denetim ve yükümlülüğünün, ihale şartnamesinde belirtilen teknik kriterlere uygun yakıtın, zamanında ve eksiksiz şekilde teslim alınmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Uzun, fuel-oil alımında olduğu gibi diğer yakıt türlerinin de Türkiye’den doğrudan teminine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, bu girişimlerin ülkenin enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Geçmiş dönemlerde kurumun yakıt temininde yaşadığı sıkıntıları eleştiren çevrelerin bugün yakıtın taşınma yöntemini tartışma konusu yapmasını “yapıcı olmayan bir yaklaşım” olarak değerlendiren Uzun, KIB-TEK’in kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.