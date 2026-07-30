UBP, 14 belediye başkan adayını belirledi
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında 14 belediye başkan adayını oy birliğiyle belirledi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında 14 belediye başkan adayını oy birliğiyle belirledi.
Açıklamada, kısa süre içinde kalan 4 bölgenin adaylarının da duyurulacağı belirtilerek, UBP'nin tüm bölgelerde kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacağı ifade edildi.
UBP açıklamasında, bunun partinin "gücünün ve kendine duyduğu güvenin en açık göstergesi" olduğu savunulurken, adaylara başarı dilendi, seçim sürecinde görev alacak örgütlere, teşkilatlara ve partililere teşekkür edildi.
UBP'nin açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:
Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Aktunç
Gazimağusa Belediyesi: Koral Bozkurt
Girne Belediyesi: Bekir Paşaoğlu
Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar
İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu
Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: İbrahim Erbildim
Dikmen Belediyesi: Mehmetali Tunçbilek
Beyarmudu Belediyesi: Bülent Bebek
Mesarya Belediyesi: Hasan Adahan
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım
Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı
Tatlısu Belediyesi: Muharrem Özdemir