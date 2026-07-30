UBP, 14 belediye başkan adayını belirledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında 14 belediye başkan adayını oy birliğiyle belirledi.

Açıklamada, kısa süre içinde kalan 4 bölgenin adaylarının da duyurulacağı belirtilerek, UBP'nin tüm bölgelerde kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacağı ifade edildi.

UBP açıklamasında, bunun partinin "gücünün ve kendine duyduğu güvenin en açık göstergesi" olduğu savunulurken, adaylara başarı dilendi, seçim sürecinde görev alacak örgütlere, teşkilatlara ve partililere teşekkür edildi.

UBP'nin açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:

Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Aktunç

Gazimağusa Belediyesi: Koral Bozkurt

Girne Belediyesi: Bekir Paşaoğlu

Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: İbrahim Erbildim

Dikmen Belediyesi: Mehmetali Tunçbilek

Beyarmudu Belediyesi: Bülent Bebek

Mesarya Belediyesi: Hasan Adahan

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım

Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı

Tatlısu Belediyesi: Muharrem Özdemir