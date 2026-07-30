Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, BRTK Müdürü’nün görevini sürdürmesinin hukuka aykırı olduğu yönündeki değerlendirmelerin hukuki açıdan isabetli olmadığını belirterek, “Değişiklik Yasası’nın 14’üncü maddesi, yalnızca yasanın geçici maddeleri kapsamında kadroya atanan kişilere uygulanabilecek özel bir geçiş hükmüdür.” dedi.

Özkurt yaptığı yazılı açıklamada, BRTK Müdürü’nün atamasının geçici hükümler kapsamında yapılmadığını, bu nedenle 14’üncü maddede düzenlenen yaş ve emekliliğe ilişkin geçiş hükümlerinin müdür hakkında uygulanmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

BRTK Müdürü bakımından uygulanacak hukuki rejimin, Değişiklik Yasası yürürlüğe girmeden önce tabi olduğu mevzuat olduğunu kaydeden Özkurt, şu ifadelere yer verdi:

“Hukukun temel ilkelerinden biri, geçici hükümlerin yalnızca kapsadığı kişiler hakkında uygulanabilmesidir. Geçici maddelerden yararlanmayan bir kişinin, bu maddelere dayanılarak değerlendirilmesi veya görevden ayrılmasının istenmesi hukuki dayanaktan yoksundur.”

“Yasanın hukukun üstünlüğü, eşitlik, liyakat ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulanması konusunda aynı hassasiyeti taşıyoruz”

BRTK Değişiklik Yasası ile ilgili kamuoyunda yapılan değerlendirmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Özkurt, kurumun söz konusu yasanın amacına uygun olarak hukukun üstünlüğü, eşitlik, liyakat ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde uygulanması konusunda aynı hassasiyeti taşıdığını kaydetti.

Yasanın temel amaçlarından birinin, kurumda uzun yıllardır farklı statülerde görev yapan ve özlük hakları ile statülerine ilişkin çeşitli mağduriyetler yaşayan çalışanların durumuna kalıcı çözüm üretmek olduğunu kaydeden Özkurt, şöyle devam etti:

“Düzenleme, farklı statülerde çalışan personelin fiilen yürüttükleri görevlerle uyumlu kadrolara atanabilmelerine olanak sağlamakta ve bu sürecin herhangi bir hak kaybına yol açmaksızın tamamlanmasını hedeflemektedir.”

“Yasa, geniş bir uzlaşının ürünü olan önemli bir düzenlemedir”

Düzenlemenin geçmişte birçok kez gündeme gelmesine rağmen hayata geçirilemediğini belirten Özkurt, “Yasa, uzun yıllar sonra yasalaşmış; Cumhuriyet Meclisi’nde hem komite aşamasında hem de Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu yönüyle yasa, geniş bir uzlaşının ürünü olan önemli bir düzenlemedir.” ifadelerini kullandı.

“Geçici hükümler, personelin hak kaybı olmadan kadroya geçiş sürecini düzenliyor”

Özkurt, yasadaki geçici hükümlerin yalnızca Değişiklik Yasası’nın geçici maddelerinden yararlanarak kadrolara atanan personelin geçiş sürecini düzenlemek amacıyla kaleme alındığını belirterek, “Bu hükümler, söz konusu personelin fiilen yürüttükleri görevlerle uyumlu kadrolara atanması ve intibak işlemleri sırasında herhangi bir hak kaybına uğramamasını sağlamaya yöneliktir.” dedi.

Daha önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde kadroya atanmış çalışanların, emekliliklerine kadar aynı yasal statü ve kazanılmış hakları kapsamında değerlendirilmeye devam edeceğini belirten Özkurt, yeni yasanın geriye yürütülerek mevcut çalışanların haklarının ortadan kaldırılması veya statülerinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Kurumda farklı statülerde görev yapan personele verilen yöneticilik görevlerine de değinen Özkurt, şunları kaydetti:

“Kurumumuzda farklı statülerde görev yapan personele verilen yöneticilik görevleri, hizmetin gerektirdiği durumlarda görevlendirme usulüyle yürütülmektedir. Bu görevlendirmeler personelin kabulü esas alınarak yapılmakta olup, ilgili personele yöneticilik kadrosuna ilişkin maaş, ek ödenek veya herhangi bir ilave mali hak sağlamamaktadır. Bu görevlendirmelerin emeklilik hakları veya özlük statüsü bakımından herhangi bir kazanılmış hak doğurmadığını belirten Özkurt, “Söz konusu uygulamalar, kadroya atama değil, kurumun hizmet ihtiyacını karşılamaya yönelik idari görevlendirmelerdir” dedi.

“Çalışanların kazanılmış haklarını koruyan ve kurumsal yapıyı güçlendiren anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Özkurt, yeterli kadrolu personel bulunmaması nedeniyle bugüne kadar uygulanan bu yöntemlerin Değişiklik Yasası ile hukuki zemine kavuşturulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“BRTK’nin önceliği, yasanın bütün hükümlerini amacına ve lafzına uygun şekilde, hukuka, eşitlik ilkesine ve kamu yararına bağlı kalarak uygulamaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklamalar şeffaflık içerisinde yapılmaya devam edilecektir.”

Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun, çalışanlarının kazanılmış haklarını koruyan, kurumsal yapısını güçlendiren ve kamu yayıncılığının gerektirdiği hukuk devleti, liyakat, eşitlik ve şeffaflık ilkelerini esas alan anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.