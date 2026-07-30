Akaryakıt fiyatlarına 3 TL zam!
Akaryakıta 3 TL zam geldi. Yeni fiyatlarla 95 oktan benzin 64,12 TL'ye, 98 oktan benzin 65,12 TL'ye, Euro Diesel ise 63 TL'ye yükseldi.
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Akaryakıta 3 TL zam geldi. Yeni fiyatlarla 95 oktan benzin 64,12 TL'ye, 98 oktan benzin 65,12 TL'ye, Euro Diesel ise 63 TL'ye yükseldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 61,12 TL'den 64,12 TL'ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 62,12 TL'den 65,12 TL'ye yükseldi.
Euro Diesel'in litre fiyatı 60 TL'den 63 TL'ye çıktı. Gaz yağının litre fiyatı ise 71,43 TL olarak değişmedi.
Yeni fiyatlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
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