Ölümlü kazaya 2 yıl 6 ay ceza!
Rifat Gezici'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili davada karar açıklandı, sanık İbrahim Tımbıl 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.
A+A-
Rifat Gezici'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili davada karar açıklandı, sanık İbrahim Tımbıl 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. Kaza, 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelmişti.
Gezici'nin ailesi karara isyan etti.
DETAYLAR GELECEK
Bu haber toplam 237 defa okunmuştur
Etiketler : mahkeme, trafik kazası, Rifat Gezici, İbrahim Tımbıl