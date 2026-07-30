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Ölümlü kazaya 2 yıl 6 ay ceza!

Ölümlü kazaya 2 yıl 6 ay ceza!

Rifat Gezici'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili davada karar açıklandı, sanık İbrahim Tımbıl 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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Rifat Gezici'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili davada karar açıklandı, sanık İbrahim Tımbıl 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. Kaza, 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelmişti. 

Gezici'nin ailesi karara isyan etti.

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