Girne ve Gönyeli'de iş kazası

Girne’de dün Öğretmen Ahmet Hamdi Sokak üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaatın 3. katında bulunan pencere içerisinde boya yapan Mehmet Kurt (E-39) dengesini kaybedip 3,25 metre yükseklikten 2. katın balkonuna düşerek yaralandı. Mehmet Kurt kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Gönyeli İlkokulu’nda yapımı devam eden dersliklerin 2. Katında bulunan koridorda sehpa üzerinde boya yapan Oğuz Yılmaz Yıldız (E-21) dengesini kaybederek, yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Oğuz Yılmaz Yıldız, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahade altına alındı. Soruşturma devam ediyor.