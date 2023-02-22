Girne'de iş kazası: 25 metre yüksekliğindeki dere yatağına düştü

Girne'de dün meydana gelen iş kazasında 39 yaşındaki Fahrettin Uruş yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Karakum bölgesinde dün 39 yaşındaki Fahrettin Uruş yönetimindeki ekskavatör araç ile çalışma yaptığı esnada, aracın kontrolünü kaybederek yaklaşık 25 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Olay sonucu yaralanan Fahrettin Uruş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, orada yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay sonrasında ekskavatör araçta meydana gelen yakıt sızıntısı nedeniyle söz konusu araç tamamen yandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.