Girne’de aniden rahatsızlanan şahıs kurtarılamadı

Girne’de dün gece 22.00 sıralarında kaldığı evde aniden rahatsızlanan İzzeddin Durmuş (E-43) kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi.

Girne’de cep telefonu mağazasından hırsızlık yapan iki şahıs tutuklandı…

Girne’de dün 16.30 sıralarında telefon satışı yapan bir mağazaya müşteri olarak giden U.D (E-21) ve Ö.V (E-20) mağazada satışa sunulan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.