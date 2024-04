Girne’de 7/24 Kent Güvenliği başladı

Girne Belediyesi Kent Güvenliği Birimi 7/24 hizmet vermeye başladı. Antik Liman restorasyonunun tamamlanması ve Girne Belediyesi liman projelerinin hız kazanması ile birlikte bölgenin en büyük eksikliği olan güvenlik konusunda 7/24 devriye sistemi hayata geçirildi. Girne Antik Liman girişine açılan ‘Kent Güvenlik Birimi’ ofisi ile bölgede daha aktif olma şansı yakalayan ekipler, başta Antik Liman olmak üzere, Girne Belediye hudutları içerisinde 7/24 görev yapacak.

Şenkul: "Vatandaşlarımızın kentin her bölgesinde güvenle gezip dolaşmasını sağlamak için çalışıyoruz"

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Girne Belediyesi olarak her bir vatandaşımızın günün her saatinde ve kentin her bölgesinde güvenle gezip dolaşmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Vatandaşa güven, kural tanımazlara uyarı niteliğinde bir görüntü…

Kent Güvenlik Zabıta birimimiz yeni katılımlarla birlikte bugünden itibaren 7 gün 24 saat sahada olacaktır.

Antik Liman, Kordonboyu ve Kaşgar bölgelerinde devriye ekiplere ek olarak bugünden itibaren sabit ekipler de görev almaya başladı.

Girne Belediyesi olarak her bir vatandaşımızın günün her saatinde ve kentin her bölgesinde güvenle gezip dolaşmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağımızı söylemiştik seçim döneminde.

Bugün bir seçim vaadimizi daha %100 yerine getirmenin huzuru ile evimize gideceğiz…"