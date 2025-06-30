Girne'de 71 yaşındaki Şükrü Avcıoğulları hayatını kaybetti

Girne’de yaşayan 71 yaşındaki Şükrü Avcıoğulları dün yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanıp yere düşmesi üzerine kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Avcıoğulları’na görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebi, otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.