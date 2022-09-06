Girne’de 1500 Dolar’a sahte vize edindi, Ercan’da yakayı ele verdi

Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’ye gitmek için sahte vize ile çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı J.S.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının 3 Eylül tarihinde, daha önceden sahte olarak temin etmiş olduğu üzerinde kendi fotoğrafı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vizesini Ercan Havaalanındaki yer hizmetleri görevlisine ibraz edip sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Aynı gün yer hizmetleri görevlileri tarafından yapılan incelemede söz konusu vizenin sahte olduğunun tespit edildiğini dile getiren Debreli, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye atardı.

Polis, zanlının kendi yazmış olduğu gönüllü ifadesinde ve sözlü beyanında vize için Gine’de kalan ismini bilmediği bir kişiye 1500 ABD doları ödediğini ve vize temin ettiğini söyledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ikamet izinsiz olduğunun da anlaşıldığını vurgulayan polis, davalarına hazır olmasını sağlamak adına 2 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, talep edilen emri verdi.