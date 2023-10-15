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Girne-Lefkoşa yolunda kaza

Girne-Lefkoşa yolunda kaza

Girne-Lefkoşa Anayolunda üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi

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Girne-Lefkoşa Anayolunda üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi
 

Ayrıntılar gelecek

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