Girne – Lefkoşa ana yolunda seyreden otobüste yangın...

Girne-Lefkoşa ana yolunda Boğazköy kavşağı mevkiinde, bu sabah 11.00 sıralarında seyir halindeki bir otobüste yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, Şevket Debreli’nin kullanımındaki TRF 379 plakalı otobüste muhtemelen elektrik sisteminin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangında aracın tavanı ile 25 koltuk tamamen, 22 koltuk da kısmen yandı. Isıdan dolayı arka ve 3 yan camı patlayan otobüsün içi kullanılmaz hale geldi.