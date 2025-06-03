Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Avrupa Kooperatifler Genel Kurulu’na Katıldı

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, 1-3 Haziran 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Avrupa Kooperatifler Genel Kurulu ve Konferansı’na katıldı. Kooperatifin bu önemli uluslararası buluşmada yer alması, hem kurulan yeni iletişim ağları hem de kooperatifin temsiliyeti açısından verimli ve onur verici olarak değerlendirildi.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi adına toplantılara Koop Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kişi ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhamiye Şenhuy katıldı.

Etkinlikte ayrıca 4K, Ada Koop ve Gi-Ka Koop da yer aldı. Bu temsiliyet, kadın emeğinin uluslararası kooperatifçilik sahnesinde görünürlük kazanması açısından önemli bir adım oldu.

KOOPBANK, GENEL KURULDA KIBRIS’IN KUZEYİNİ TEMSİL ETTİ

Genel Kurulda Kıbrıs’ın kuzeyini KoopBank temsil etti. Kooperatifçilik camiasının önemli isimlerinden biri olan Türkiye Ulusal Kooperatifler Birliği ve OR-KOOP Temsilcisi Ünal Örnek’in yeniden yönetim kuruluna seçilmesi katılımcılar arasında memnuniyetle karşılandı. Kooperatif temsilcileri, ayrıca yeni başkan İtalyan Giuseppe Guarrini ile tanışma fırsatı da buldu.

Etkinlikte, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği de yer alarak uluslararası temaslarda Kıbrıs’ın kuzeyinden kurumsal temsiliyet sağladı.

2025, BM KOOPERATİFÇİLİK YILI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2025 Kooperatifçilik Yılı kapsamında düzenlenen konferansta bu yılın teması olan “Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar” sloganı ön plana çıkarıldı. Konferansta kooperatifçilik alanındaki iyi örnekler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde tartışıldı.

Avrupa’da kooperatifçiliğin sürdürülebilirliği, genç nüfusun kooperatiflere katılımı, dijital dönüşüm ve kooperatifçilik eğitimi ile felsefesinin yaygınlaştırılması konularında çeşitli sunum ve tartışmalar gerçekleştirildi.

“DAHA ADALETLİ VE DEMOKRATİK BİR YAŞAM İÇİN KOOPERATİFÇİLİK ŞART”

Konferans boyunca, dünyada kooperatifçiliğin gelişimiyle birlikte daha adaletli ve demokratik bir yaşamın mümkün olabileceği vurgulandı. Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi temsilcileri ise, Kıbrıs’ın kuzeyinde geçmişten gelen kooperatifçilik mirasını yaşatmak ve sosyal adalet temelli bir üretim ve kalkınma modeli olarak kooperatifçiliği geleceğe taşımak gerektiğini dile getirdi.

Kooperatif temsilcileri:

“Bu amaca ulaşmak için ülkemizdeki kooperatiflerin dayanışma içinde olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Geleceğe dönük planlamalar ve stratejik hedeflerle bu modeli güçlendirmeliyiz” dedi.



