Girne-Değirmenlik yolunda kaza, 1 yaralı

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, 28 yaşındaki Yunus Emre Uras’ın yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağına geçerek karşı istikamette Çağın Zort (E-38) yönetimindeki PL 786 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada, PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Victor Kollie yaralanarak Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Polis açıklaması şöyle:

“Saat 16.45 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Yunus Emre Uras (E-28), yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çağın Zort (E-38) yönetimindeki PL 786 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpma sonucu PH 106 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Victor Kollie (E-34) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.